Potrebbero essere giunge ad una svolta le indagini sulla morte della donna e della neonata di sei mesi, madre e figlia ritrovate senza vita sabato pomeriggio nel parco di Villa Pamphili a Roma.

Come raccontato dal Tg1, la polizia italiana avrebbe fermato un uomo a Skiatos, in Grecia, che potrebbe essere collegato ai due omicidi.

L’uomo, con passaporto americano (come la madre della piccola) sarebbe stato rintracciato grazie alla mappatura delle celle telefoniche. Un lavoro di indagine difficoltoso e delicatissimo da parte del dal pm Antonio Verdi e dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini: in questi giorni sono state messe insieme le immagini delle telecamere di video sorveglianza e le varie e preziosissime testimonianze di negozianti della zona e non solo che hanno portato gli inquirenti sulle tracce del sospettato. Già nei giorni scorsi si parlava infatti della presenza di un uomo con le vittime, non si sa se il padre della piccola, che pare sia stato anche visto avere atteggiamenti aggressivi nei riguardi della donna. Ora tutto è al vaglio delle forze dell’ordine, che verificheranno la posizione dell’uomo su questa terribile storia.