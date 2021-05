Maddalena Spiaggia, barca a vela in balia del maestrale disalbera: salvataggio di un surfista

Storia di un bel salvataggio oggi a Capoterra. Un velista sessantenne veleggiava sulla sua barca spinto dal maestrale in una splendida giornata di sole alla Maddalena Spiaggia di Capoterra. Purtroppo disalbera e finisce in balia del vento da terra andando sempre più verso il largo.

In acqua c’era anche una tavola a vela che malgrado il forte vento e la ridotta stazza dell’attrezzatura si avventura verso il malcapitato. Tramite una corda riesce a trasportare in riva il velista rimorchiandolo per ben due ore. Nel frattempo era arrivata la Motovedetta della Capitaneria di Porto che controllava l’arrivo in spiaggia e lo conclusione della disavventura che soltanto per poco non ha avuto risvolti più pesanti. Il conducente della tavola a vela, infermiere siciliano, una volta arrivato in spiaggia è stato aiutato per uscire dall’acqua, insieme alla sua attrezzatura, visto che aveva ormai esaurito le proprie forze.

In foto il windsurfista, velista e la motovedetta della Capitaneria di Porto di Cagliari.