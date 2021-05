L’appello di Maria Cristina a Radio Zampetta Sarda: ” Medea è una gatta vittima di rinuncia di proprietà, sana, dolce e bellissima, aprite il vostro cuore e aiutatemi a trovare una nuova famiglia. ” Medea. 2 anni…sterilizzata .testata negativa fiv e felv…anche vaccinata ….abbandonata in un giardino di un condominio.Fatta adottare ,ma per problemi di salute della famiglia torna indietro ….Molto buona e affettuosa, anche giocherellona .Cerca casetta, si trova a Cagliari, adozione solo in Sardegna ..per info chiamare il numero 3475017047.