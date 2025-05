Macomer in lutto: addio a Franco Locci, noto imprenditore e papà di Luca, rapito a 7 anni: si è spento a 87 anni. Titolare di una azienda che commercia auto, Locci era rimasto vittima anche di un grave incidente stradale che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle.

Un uomo stimato non solo professionalmente, nel 1978 aveva combattuto per riportare il figlio a casa: era stato rapito e rilasciato dopo un oneroso riscatto pagato. Proprio stasera Luca Locci avrebbe dovuto partecipare all’evento “Sanluri Legge” per raccontare la sua storia. Evento rinviato per il grave lutto ha colpito la famiglia.