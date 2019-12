Lutto nel mondo dello sport a Cagliari, trovato morto Franco Matta

Lutto nel mondo dello sport a Cagliari, a 72 anni se n’è andato Franco Matta. Un volto conosciutissimo, per tanti anni dirigente del Movimento sportivo popolare. Il suo corpo privo di vita è stato trovato stamattina nell’ufficio della struttura di via Crespellani. Sul posto è arrivata la polizia e, in un secondo momento, un’ambulanza del 118. Per tanti anni ha fatto l’arbitro. Ecco il ricordo, toccante, scritto nella pagina Facebook del settore basket dell’Msp Sardegna: “Il responsabile Alberto Manca, il designatore Massimo Corrias, gli arbitri e l’addetto stampa di MSP Sardegna – Settore Basket Alberto Garau, ancora increduli e profondamente addolorati, rivolgono le più sentite condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia del caro Franco Matta, storico dirigente di Msp Sardegna, scomparso oggi all’età di 72 anni”.