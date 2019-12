Cagliari, ha un malore e sviene: anziano rianimato da un assistente di volo eroe

Stava passeggiando in via Sant’alenixedda a Cagliari quando, all’improvviso, si è accasciato per terra. Il fatto è avvenuto davanti a un supermercato e, subito, molte persone si sono precipitate fuori per aiutare l’anziano. Tra loro anche un assistente di volo di cinquant’anni che, senza perdersi d’animo, gli ha fatto un massaggio cardiaco: “Ho visto che aveva gli occhi chiusi e non riuscivo a sentire i battiti del cuore. Ho fatto un corso specifico”, spiega l’uomo, “dopo pochi minuti l’anziano ha riaperto, per fortuna, gli occhi”. Un gesto che, forse, potrebbe essersi rivelato decisivo. Sul posto sono poi arrivate due ambulanze del 118, una delle quali medicalizzata. L’ultrasettantenne ha ricevuto le cure del personale medico ed è stato trasportato all’ospedale Brotzu.

La moglie dell’anziano, informata da un’amica, si è precipitata sul posto e, prima di seguire l’ambulanza, ha conosciuto l’assistente di volo “eroe” che ha prestato i primissimi soccorsi all’uomo.