È una comunità in lutto quella di Narcao, che piange la prematura scomparsa di un giovane di 35 anni, Massimo Secci. Il giovane è morto a causa di una lunga malattia.

Da anni aveva la sua vita a Milano ma la sua famiglia e le sue radici sono rimaste in Sardegna. Massimo amava lo sport, la musica e il bodybuilding e tanti lo ricordano con amore e affetto in queste ore.

“Quanto può essere crudele la vita”, scrive un amico suo social.

“In momenti come questo le parole sembrano vuote, ma il dolore è reale e profondo.Che Dio possa dare forza e conforto ai tuoi cari per affrontare questa tragedia così difficile da accettare.”Riposa in pace gigante gentile”.

A dare la tragica notizia la madre e la sorella di Massimo, mentre le esequie saranno svolte nei prossimi giorni.