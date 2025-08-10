Un brutto episodio di violenza al “Ginger”, locale di Viale Regina Margherita a Cagliari. Un algerino, evidentemente ubriaco, si è introdotto nel locale rompendo bicchieri e mettendolo sottosopra. A raccontarlo è lo stesso proprietario, Nicola Schintu.

“Grazie alla professionalità dei nostri dipendenti di Ginger e del rapido e prezioso intervento delle forze dell’ordine allertate dalla centrale operativa una volta pigiato il tasto anti rapina, non si è rischiata una strage su un luogo di lavoro .Un algerino o quello che è in preda ad un evidente stato di alterazione da alcol o da sostanze stupefacenti ha pensato bene di intrufolarsi dentro il locale a fine turno( mentre i dipendenti sistemavano il locale ), accedendo all’interno della cucina e mettendoci il locale sottosopra, spaccando bicchieri e lanciando posate verso l’ingresso. Ovviamente come potete ben immaginare i ragazzi sono terrorizzati.”E conclude con un’amara osservazione: “Non spetta me dirlo, ma qualcosa va immediatamente cambiata perché non ci sentiamo più al sicuro, a casa nostra . Sarebbe potuta andare decisamente peggio”.