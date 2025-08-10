Ricorre oggi il centoquindicesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di San Pio da Pietrelcina avvenuta nel Duomo di Benevento da parte di Monsignor Paolo Schinosi Arcivescovo di Marcianopoli. Un momento fondamentale nella vita del Santo che sarà poi venerato in tutto il mondo.

Padre Pio ebbe il desiderio di diventare sacerdote sin dall’infanzia, per dedicarsi interamente alla missione di Dio, questo suo forte intendimento lo aiutò nei momenti più difficili quando la povertà e la salute cagionevole minacciavano di mettere in dubbio la sua vocazione.

Il padre era emigrato in America per poter sostenere con il suo lavoro l’intera famiglia e finanziare gli studi del figlio, compiendo così un sacrificio silenzioso ed incarnando l’amore e la dedizione paterna.

Il cammino verso il sacerdozio da parte di Padre Pio fu caratterizzato da tanti sacrifici personali, prove materiali e sofferenze fisiche, in un percorso che fu un autentica testimonianza di fede, nonostante le numerose difficoltà fu sostenuto dalla sua fortissima vocazione e dalla fiducia totale nella volontà divina che gli consentirono con grande umiltà e forza spirituale di raggiungere il suo sogno e di diventare sacerdote.

Nella calda mattinata del 10 agosto 1910, Fra Pio lasciò Pietrelcina per raggiungere Benevento, più precisamente il duomo, per ricevere l’ordinazione sacerdotale da parte di Monsignor Paolo Schinosi, arcivescovo di Marcianopoli. Nonostante fosse ancora 23enne, fu necessaria un’autorizzazione particolare per un’eccezione alle regole del diritto canonico che all’epoca prevedono un’eta minima per l’ordinazione di 24 anni. Venne accompagnato dalla mamma Peppa, che piangeva ininterrottamente di commozione, e dall’arciprete Don Salvatore Pannullo. Suo padre non era presente perché era nuovamente emigrato in America.

La toccante cerimonia si svolse nella cappella dei canonici, Fra Pio si stese per terra, con la faccia sul pavimento rivolto all’infinita grandezza di Dio, pregando tutti i santi, invocando lo Spirito Santo, dono dell’Altissimo, Rivelatore del Padre e del Figlio Unigenito.

Al ritorno a Pietrelcina, Padre Pio fu accolto da una bellissima sorpresa, la zia ” Peppa ” aveva organizzato un’accoglienza con la banda musicale e la partecipazione degli abitanti di Pietrelcina che lo accolsero festanti. Padre Pio però non si fece coinvolgere più di tanto dai festeggiamenti, procedette infatti sempre a testa bassa, per la sua grande umiltà e per la grande emozione di aver coronato finalmente il suo sogno di diventare sacerdote.

Dopo solo quattro giorni, celebrò la sua prima messa nella Parrocchia di Pietrelcina.