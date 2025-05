Un addio improvviso quello di Andrea Clarckson, che si è spento a soli 55 anni. Noto commercialista e revisore dei conti cagliaritano, ha dedicato moltissima parte della sua vita allo sport allenando la Ferrini e il Progetto Sant’Elia.

“Con immenso dolore abbiamo appreso che ci ha lasciato Andrea Clarkson. Un atleta, un tecnico ma soprattutto un amico”, il commosso messaggio sociali dell’ A.I.AC Sardegna. “Da tanti anni Revisore dei Conti dell’A.I.A.C. Sardegna e da sempre vicino all’Associazione. Una notizia inattesa e per questo ancora più dolorosa. Lo salutiamo con profonda tristezza e ci stringiamo affettuosamente in un abbraccio intorno alla famiglia, Riposa in pace caro Andrea”