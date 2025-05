Cedeva droga a una ragazza minorenne in cambio di rapporti sessuali, sfruttando la sua dipendenza e condizione di fragilità. Un uomo di 59 anni, residente a Iglesias, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Cagliari.

L’indagine, avviata nel 2023 e coordinata dalla Procura, ha ricostruito un quadro grave: l’uomo avrebbe coinvolto la giovane in un giro di sfruttamento sessuale, anche a beneficio di altri adulti, offrendo in cambio piccole somme di denaro e dosi di stupefacente.

Durante le perquisizioni, effettuate all’alba con il supporto delle unità cinofile antidroga e dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, sono stati sequestrati dispositivi informatici contenenti immagini e video a contenuto pedopornografico, oltre a messaggi in cui l’uomo descriveva gli incontri e manifestava l’intenzione di ampliare la rete.

Alla luce del rischio di reiterazione del reato, il giudice ha disposto la detenzione in carcere. L’arrestato si trova ora nella casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’Arma dei carabinieri conferma il massimo impegno nella tutela dei minori e nel contrasto a ogni forma di abuso e sfruttamento.