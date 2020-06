L’ultimo taglio di Pino Saba, muore a 64 anni uno dei parrucchieri più noti di Monserrato

Ha lottato sino all’ultimo, non perdendo mai il sorriso e restando vicino ai suoi due figli e alla moglie. Alla fine, purtroppo, il male ha avuto la meglio: Monserrato piange Pino Saba, uno dei “papà” di tutti i parrucchieri di quella città ritornata autonoma nel 1991. Salone in via dei Gracchi, tra i maghi indiscussi del pettine e delle forbici, sulle sue poltrone si sono sedute centinaia di persone. Uomini, prevalentemente, ma anche donne: sì, perchè Pino, “Pinucceddu” per gli amici, aveva insegnato il mestiere, oltre che a uno dei due suoi figli, Stefano, anche alla nipote, Ilaria. Il suo cuore ha smesso di battere oggi, e la notizia della scomparsa ha rapidamente fatto il giro tanto di Monserrato quanto delle bacheche Facebook. “Zio è stato un uomo unico, grazie a lui sia io sia mia mamma siamo diventate parrucchiere”, spiega, singhiozzando, la nipote Ilaria Addari, “anche io ho lavorato nel suo salone, nell’ultimo anno si era dovuto fermare a causa della malattia. È stato un maestro di vita, ha combattuto sino alla fine con tutte le sue forze”.

Commozione anche da parte di Sara Lentischio, monserratina, organizzatrice d’eventi: “Pino e suo figlio Stefano hanno collaborato con me per vari eventi, cinque, legati al vino. È stato Pino a realizzare le mie acconciature per le serate, ci ha lasciato un grande professionista dal cuore d’oro, ha sempre avuto un carattere molto forte e una tempra d’acciaio, per me era come uno di famiglia, con la battuta e il sorriso sempre pronti”. Sui gruppi social fioccano i messaggi di cordoglio: “Vola fra gli angeli, Pino, porta in paradiso il tuo indimenticabile sorriso”, scrive Enrico S. “Ciao Pinucceddu, ti ricorderò sempre con affetto”, aggiunge Raffaela P. L’ultimo saluto a Pino Saba sarà domani, alle 15: è l’orario fissato per il funerale nella chiesa del Santissimo Redentore, nella “sua” Monserrato.