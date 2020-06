“Posti esauriti sul bus Arst a Monserrato, costretti ad attendere un’ora per tornare a Dolianova: che rabbia”

I posti a bordo? Quelli disponibili (non tutti, a causa del distanziamento sociale legato all’emergenza Coronavirus) erano tutti occupati. Così, il bus dell’Arst con fermata finale a Sant’Andrea Frius, non ha imbarcato più passeggeri sin dalla stazione di Gottardo, a Monserrato. Il racconto-denuncia arriva da Elisabetta Caredda del “Comitato utenti di Dolianova dei trasporti della Regione Sardegna”, da anni in prima linea per segnalare tutte le pecche del servizio pubblico regionale dei trasporti: “Io e altre tre persone abbiamo atteso, a Gottardo

Sono a Gottardo a Monserrato dalle 19:50. Il pullman per Dolianova è passato alle 20:30 ma aveva raggiunto il numero limite di passeggeri. L’autista, cortese, ha chiamato il capo piazzale per chiedere cosa poteva fare. Lui gli ha risposto ‘a tuo rischio a pericolo’, non c’erano altri mezzi da inviare e lui non ci ha fatto salire. Siamo arrabbiati, abbiamo dovuto aspettare il prossimo pullman delle 21:20. Non si può continuare così, sanno che per Dolianova devono far partire due mezzi. E devono aprire la sala di attesa di Gottardo sino alle 21:20, orario dell’ ultima corsa extraurbana. Ci dobbiamo davvero mobilitare”.