Luce e gas, nel 2022 in Sardegna le bollette più care d’Italia

Stremate dal carovita e condannate da una crescita esponenziale dei costi di luce e gas. Nel 2022 le famiglie in Sardegna hanno pagato le bollette più care d’Italia. In media, 1.434 euro per la bolletta elettrica, vale a dire il 108% in più rispetto al 2021, e 1.459 euro per il gas (+57%). Sono i risultati di un’indagine del portale facile.it.

Tra le diverse regioni per l’energia elettrica, le bollette più pesanti sono arrivate in Sardegna (1.789 euro), Sicilia (1.627 euro) e Campania (1.519 euro). Complessivamente, quindi, tra luce e gas, nel 2022 gli italiani hanno sborsato, mediamente, 2.893 euro a famiglia (rispetto ai 1.616 euro del 2021)

La Sardegna, dunque, paga ancora una volta un costo inspiegabilmente più alto che nel resto d’Italia: inaccettabile, considerato il minimo ritorno ai cittadini in termini di servizi e assistenza sanitaria. Per non parlare dei costi aggiuntivi per i trasporti. Nel silenzio totale e tombale di tutti quelli che dovrebbero intervenire.