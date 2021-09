L’sos di una turista tedesca: “Il mio furgone rubato a Cagliari, aiutatemi a ritrovarlo”

In vacanza a Cagliari, rischia di ritornare in Germania con un pessimo ricordo del capoluogo sardo e, soprattutto, senza più il suo furgone. Alisa Jilg, turista tedesca di ventisei anni, ha lanciato su Facebook un appello e, alla nostra redazione, ha confermato data e luogo preciso del furto. Qualcuno le ha portato via il suo mezzo: “Mi è stato rubato il furgone dal parcheggio di piazza Marco Polo la notte tra il 26 e il ventisette settembre. Chiedo una mano d’aiuto a tutti, adesso mi trovo in provincia di Cagliari e tra qualche giorno dovrò andarmene. Il mio numero di telefono è 004917624310254”.