L’ottico Sandro Cosentino: “A Cagliari cimitero di negozi chiusi, mentre i politici pensano alle poltrone”

Sandro Cosentino, storico ottico cagliaritano, domani parteciperà alla protesta simbolica dei commercianti. Ai microfoni di Radio Casteddu: “Non ci ha distrutto la globalizzazione ma questo virus ci sta mettendo in ginocchio. La nostra è una protesta simbolica, non sappiamo più cosa, fare siamo alla disperazione. Ormai il commercio è in agonia comprese le attività che possono aprire. Il sistema è al collasso anche per chi ha potuto aprire, non c’è traffico. Tutti i negozi sono a rischio chiusura il problema è che non si sa cosa fare perché sinceramente l’unica soluzione è combattere attraverso la vaccinazione questo benedetto virus e sconfiggerlo. Questa globalizzazione, con questa Europa, ha soltanto danneggiato l’economia, le piccole economie, ci bastava solo un virus per metterci in ginocchio, domani si farà un passo fuori dal negozio per dire che non ce la facciamo più che abbiamo bisogno di aiuto che devono considerare che l’economia è alla frutta.

In questo momento bisogna intervenire con un governo autorevole per tenere in piedi l’economia”.

Risentite qui l’intervista a Sandro Cosentino del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU