Domenico Gallus a Radio CASTEDDU: “Da medico e politico dico: il virus non è la peste bubbonica, riapriamo bar e ristoranti in Sardegna”. “In questo momento ci vorrebbe una bella presa di posizione da parte del governo centrale per riconoscere che purtroppo, per un errore di un paio di giorni, la Sardegna è passata in zona arancione. C’è già c’è stato un precedente, la Lombardia, penso che si possa riconoscere perché noi siamo rientrati sotto tutte le soglie. Adesso la situazione è più tranquilla anche perché la gente ha preso conoscenza e comunque sia non è la peste bubbonica però in certi particolari organismi e in certe particolari situazioni diventa letale come la peste bubbonica lo è stata nel passato”. Per quanto riguarda la chiusura delle attività: “Se si assumono quelle che sono le regole che si sono sempre dette, mascherine distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani, i contagi non avvengono. Stiamo parlando di una patologia importante, sono un medico che crede fermamente che questa sia una grandissima pandemia, si devono assumere quelle che sono le regole importanti”.

Risentite qui l’intervista a Domenico Gallus del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

