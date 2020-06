Lotta al Covid a Cagliari, nei parchi arrivano i dispensatori di disinfettante

Dispensatori di disinfettante per le mani nei parchi cittadini. Il voto oggi in consigli comunale. E’ stato approvato l’ordine del giorno della Commissione Politiche Sociali per fronteggiare l’emergenza sanitaria e sociale dovuta dal Covid-19.

Nel documento si chiedono alla giunta interventi a favore delle famiglie, soggetti fragili, bambini, persone anziane e persone con disabilitá. Nello specifico viene richiesto l’aumento del chilometraggio Amico Bus CTM alla Regione, i dispensatori di disinfettante per le mani all’ingresso dei parchi cittadini e di rendere fruibili i parchi cittadini a tutti: famiglie, bambini, anziani e persone con disabilitá, affidando le aree in gestione ad associazioni del terzo settore che possano promuovere l’attività all’aria aperta in totale sicurezza.. Sì anche a al potenziamento dei servizi socio assistenziali per contrastare nuove forme di bisogno, al coordinamento di tutti gli interventi di solidarietà tra le associazioni di volontariato presenti nella città metropolitana e nel comune di Cagliari e all’apertura di ulteriori punti di ascolto e di servizio in ogni quartiere, per far emergere il disagio sommerso e aiutare i cittadini in stato di difficoltà tramite un servizio itinerante.

“Nonostante in Consiglio ci siano diverse bandiere politiche, nonostante posizioni differenti, in questi casi dobbiamo collaborare tutti per il benessere collettivo, per cercare di migliorare e risolvere le difficoltà ancora oggi presenti”, ha dichiarato la presidentessa della commissione Politiche sociali Antonella Scarfò. Il documento è passato con qualche astensione anche nella maggioranza e con qualche sì dell’opposizione.