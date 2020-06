Insegnanti e alunni potranno rivedersi e salutarsi a San Giovanni Suergiu: speranza scuola oltre il Covid

Insegnanti e alunni potranno rivedersi e salutarsi a San Giovanni Suergiu. L’emergenza sanitaria generata dalla pandemia del covid19 ha imposto la chiusura forzata di tutti gli istituti scolastici e il proseguimento delle lezioni attraverso la didattica a distanza. Se da un lato si è salvaguardata la salute degli scolari e la prosecuzione dei programmi ministeriali, dall’altro si è perso il contatto sociale tra gli alunni e la capacità di interagire con il gruppo classe. Per tale motivo l’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu ha deciso di dare la possibilità ai suoi studenti di incontrarsi e di salutare gli insegnanti per la chiusura dell’anno scolastico. Sabato 6 giugno alle 9.30 e alle 10.30 presso il parco giochi del paese, suddivisi in gruppi, nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti-covid, gli studenti che terminano la scuola dell’infanzia e quelli che terminano la primaria, potranno rivedersi per l’ultima volta prima di affrontare un nuovo corso di studi. “E’ un’opportunità che il mondo degli adulti, amministratori, insegnanti e genitori vogliono donare ai più piccoli- spiega il sindaco Elvira Usai- la parte più fragile e anche quella che in questi ultimi 100 giorni ha sofferto maggiormente per la reclusione forzata a casa e l’impossibilità di giocare con i propri coetanei.”

Per l’occasione- precisa Marco Zusa, assessore all’istruzione e cultura- sarà donato un simbolico segno di vicinanza alle famiglie che in questi mesi hanno affrontato spese non previste per la didattica o l’intrattenimento dei loro figli. A ogni bambino sarà consegnato un buono da spendere nelle cartolibrerie.”