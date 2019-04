Lorella e Maria Rosa, il bellissimo amore e l’unione civile tra due ragazze della Marina Militare

Rosa Maria e Lorella, il bellissimo amore e l’unione civile tra due ragazze della Marina Militare. Diventa virale il post sui social della bellissima immagine delle due ragazze entrambe in alta uniforme nel giorno del loro sì più bello, quello dell’unione per sempre. Lei si chiama LOrella Cipro, la sua fidanzata Rosa Maria Mogavero: a La Spezia è andato in scena l’ideale contro spot alle vibranti polemiche del congresso della famiglia a Verona che hanno investito anche il governo. “Si amano e hanno coronato il loro sogno, e lo hanno fatto così in alta uniforme come se fosse naturale e scontato, semplice e spontaneo. E lo era davvero, perchè quando si festeggia l’amore con amici e parenti tutto diventa naturale”, si legge nel post su Fb che fa il giro d’Italia.