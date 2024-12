E’ stata ritrovata a Catania, sta bene e ha già parlato con i genitori Loredana, la 28enne che vive a Cagliari e che da fine novembre non dava più notizie di sé ai familiari, allontanatasi da casa senza cellulare né documenti. Un caso finito alla ribalta nazionale con il servizio della trasmissione Chi l’ha visto.

“Desideriamo tanto sapere che stai bene e che sei al sicuro”, avevano detto i genitori in un accorato appello. Desiderio che per fortuna in queste ore è stato esaudito.