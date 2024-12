Dramma nel pomeriggio di ieri a Pescara. Una ragazzina di soli 15 anni è stata investita dopo essere uscita da scuola. La giovane stava attraversando sulle strisce la strada per raggiungere il papà quando è stata travolta da un un suv Volkswagen T-Roc. La 15enne è stata subito rianimata sul posto e trasportata in ospedale in codice rosso. Attualmente, purtroppo, le condizioni della giovane sono ancora gravi. La polizia municipale sta indagando sui fatti per ricostruire l’incidente.