Il Comune di Cagliari ha lanciato una serie di iniziative solidali per rendere il Natale più inclusivo, soprattutto per coloro che si trovano in difficoltà. Tra le azioni previste, c’è la distribuzione di buoni da 100 euro destinati agli anziani che vivono in condizioni di povertà, ma anche la consegna di pasti a domicilio durante le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania per anziani o persone con disabilità che non possono uscire di casa o partecipare agli eventi festivi.

Questa mattina, l’iniziativa è stata presentata dalle assessore alla Salute e alla Cultura, Anna Puddu e Maria Francesca Chiappe, insieme al presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci. “Con questo progetto – hanno spiegato – l’amministrazione comunale intende concretizzare il sentimento di vicinanza e solidarietà verso chi vive momenti di difficoltà, dimostrando l’impegno costante nel garantire un servizio che rispetti la dignità, la solidarietà e la giustizia sociale per tutti, senza esclusioni”.

In programma anche feste nei centri di quartiere, tra cui quelli della Marina, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Cep Pirri, Sant’Elia e Pirri Santa Teresa.

Il 18 dicembre, in collaborazione con il Consorzio Centro Storico e alcuni ristoratori del Corso Vittorio Emanuele, saranno messi a disposizione 198 coperti per i cittadini senza dimora. E poi il tradizionale pranzo della solidarietà, che si terrà il 6 gennaio 2025 nei locali della palestra della struttura comunale di accoglienza per anziani a Terramaini.

“Un Natale per tutti” è il messaggio che ha spinto tante persone a contribuire, con donazioni e supporto, a rendere questo periodo dell’anno meno difficile per chi vive la solitudine e l’abbandono, rendendo più sopportabile il dolore che molti provano durante le festività.