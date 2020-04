Lockdown, ci mancavano solo i temporali: piogge intense su Assemini, Sestu e Sinnai con direzione Sulcis. Temporali di forte intensità sono in atto e in spostamento nell’area metropolitana di Cagliari: ecco la situazione nel grafico. In atto secondo gli esperti meteo c’è una depressione a ovest della Sardegna, che pilota aria umida e instabile, e che sta innescando temporali con locali forti rovesci. Una situazione da valutare nelle prossime ore, in costante aggiornamento.