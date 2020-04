Sardegna, altre croci di anziani a Sassari: oggi altri sei morti nella vera zona rossa dell’Isola

Sardegna, altre croci di persone anziane a Sassari: oggi altri sei morti nella vera zona rossa dell’Isola. Sono tutte del sassarese le sei vittime di oggi in Sardegna per Coronavirus, e tutte persone anziane, cinque uomini e una donna. Sassari ha avuto oltre il quadruplo dei positivi di Cagliari dall’inizio dell’epidemia, da sottolineare che anche oggi a Cagliari Città Metropolitana c’è stato solo un contagio e zero nel Sud Sardegna. I morti nell’Isola sono stati 109.

Tornando ai morti di oggi, il più giovane ha 78 anni mentre gli altri quattro uomini deceduti avevano rispettivamente 81, 85, 86 e 92 anni. La sesta vittima sempre a Sassari è una donna, deceduta all’età di 86 anni. I casi delle Rsa e dei contagi nelle strutture ospedaliere sassaresi hanno purtroppo avuto l’effetto più pesante sinora nell’impatto della nostra Isola, dove però oggi si sono registrati appena nove nuovi contagi.