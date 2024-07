L’obiettivo è “Cagliari città limpia”: via alla pulizia straordinaria di strade e marciapiedi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Strade e marciapiedi della città saranno puliti ad agosto. L’annuncio è del sindaco Massimo Zedda che ha spiegato che l’attività straordinaria di pulizia della città è partita stanotte (in alcune strade del centro storico) e proseguirà per tutto il mese prossimo. “Ci muoveremo nelle ore notturne per non impattare sul traffico”, spiega l’assessora all’’Ambiente Luisa Giua Marassi, “in azione una squadra con un mezzo e due addetti. Cercheremo di far diventare ordinario questo sistema col nuovo appalto che subentrerà a quello attuale in scadenza a settembre. Prevediamo anche l’introduzione di alcune modifiche. Contiamo ad esempio di ridurre il tempo delle risoluzioni delle segnalazioni per poter ritirare il sacchetto abusivo segnalato entro 6 ore e non entro le 24 attuali. Ma per avere una città pulita”, ha concluso, “serve incidere sui processi educativi: è necessario stringere un patto tra amministrazione e cittadini. Anche perché abbandonare i sacchetti in strada è un reato penale”.

“La scarsa pulizia delle strade, unita al clima ventoso e scarsamente piovoso della città ha determinato un aumento delle pm 10”, ha spiegato il sindaco Massimo Zedda, “perciò dobbiamo puntare su pulizia di strade e marciapiedi. La raccolta differenziata ha ormai raggiunto l’80 % un risultato straordinario. Serve ora un sistema che garantisca dei premi alle amministrazioni virtuose e capaci di mettere in campo buone pratiche”.