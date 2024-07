Incendio tra Samassi e Serrenti, tanto fumo e paura: il fuoco corre sugli argini del canale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Samassi – Ancora incendi in Sardegna, nelle campagne che confinano con Serrenti è in atto un esteso rogo che sta percorrendo gli argini del canale. Un’altra giornata di fuoco che non è per niente finita: è di pochi minuti fa, infatti, la notizia di alte fiamme che velocemente si sono estese tra Samassi e Serrenti, esattamente lungo il canale che costeggia la strada secondaria che collega i due centri abitanti e che si interseca nella provinciale Serramanna – Serrenti. La segnalazione giunge da un automobilista di passaggio che ha ripreso il rogo in corso. Le origini sono ignote anche se non è difficile sospettare la mano incauta dell’uomo: basta infatti anche solo una cicca di sigaretta lanciata dal finestrino della vettura in corso per scatenare l’inferno.

Le alte temperature e la siccità prolungata hanno reso sterpaglie e vegetazione fertile terreno per le fiamme che, come in questo caso, avanzano molto rapidamente.