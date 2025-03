Tragedia a Cittadella, in provincia di Padova. Un ragazzo di soli 18 anni di Roana, Jacopo Apolloni, è stato colto da un aneurisma mentre si trovava alla guida della sua moto. Il giovane ha perso quindi il controllo del mezzo, finendo contro una Jaguar. Con lui anche la fidanzata, che Jacopo stava riaccompagnando in casa dopo una serata con gli amici. Inutili, purtroppo, le cure dei medici: il 18enne se ne è andato dopo una notte di ricovero.

“È stata una tragica fatalità, una cosa improvvisa e imprevedibile, come ci hanno detto i medici, che sarebbe potuta succedere in qualsiasi momento – dicono i genitori al Corriere del Veneto – e per fortuna non ci sono state altre conseguenze. In fondo siamo sereni, perché nostro figlio se n’è andato dopo aver trascorso momenti felici con i suoi amici e la sua ragazza”. “Jacopo – proseguono Davide e Nicoletta – era pieno di idee, entusiasta della vita e aveva mille progetti e interessi. Aveva il sogno di prendere il brevetto di volo e gli sarebbe piaciuto fare il meccanico di aerei. Era appassionato di moto, ma anche di fotografia ed era uno sportivo. In passato era stato campione regionale di pattinaggio velocità, mentre attualmente sciava con lo Sci club 6 Campanili, un modo per tenersi allenato”.