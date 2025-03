Con grande affetto e dispiacere ci uniamo al dolore per la scomparsa di Sergio Ruggeri, papà del nostro grande coach Ruggero. Chi di noi lo ha conosciuto direttamente non dimenticherà mai la sua eccezionale umanità, quel senso naturale di altruismo col quale accoglieva gli amici. Il suo sorriso così dolce alla guida di una famiglia unita fortemente, quel senso di famiglia così commovente e speciale che si respira in quella casa dove l’amicizia è un valore fortissimo. Chi di noi non lo ha conosciuto ne ha sentito parlare come di una persona buona e sincera.

Noi che frequentiamo la palestra Geo Fit Academy quel senso di famiglia lo abbiamo ricevuto anche durante i nostri allenamenti, grazie alla naturale dote di Ruggero di farci sentire tutti uniti, di creare un gruppo in sintonia, ed è stato prezioso stargli vicino in questi pochi mesi di sofferenza per il suo amato Papà. Che non era un Papà qualsiasi: lo leggevi nei suoi occhi lucidi, e ora il ricordo di Sergio resterà un esempio di vita, di umiltà, di sincerità. Ci uniamo fortemente e con tutto il cuore al dolore di Ruggero Ruggeri, della mamma Lucia, di Pietro Katia e di tutta la sua famiglia. I funerali si svolgeranno mercoledì 12 marzo alle 15 presso la parrocchia del santissimo Redentore a Monserrato.

Un forte abbraccio dai tuoi amici, i ragazzi del corso di Hiit.