Il Villaggio delle Mimose ricorre al TAR contro il Comune di Sinnai: “Dal 1964, anno di approvazione della lottizzazione, non è mai stato preso in carico il Villaggio delle Mimose i cui proprietari delle abitazioni hanno pagato la Bucalossi per le opere di urbanizzazione”. Si passa per le vie legali tramite l’avvocato Track che ha presentato una formale diffida al fine di far valere la posizione dei residenti.

Nel 1964 il Comune di Sinnai approva la proposta dilottizzazione presentata dalla società ECAS di Metta. Con l’approvazione della lottizzazione i proprietari, nei diversi successivi anni, hanno richiesto ed ottenuto la licenza edilizia per costruire, versando il contributo previsto per le opere di urbanizzazione (Bucalossi). “Da quel momento il Comune non si è appropriato ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria del suolo pubblico, ignorando totalmente quale fosse la normativa già presenta allora, ad eccezione di provvedere a porre la toponomastica, numeri civici e nomenclatura. Nomenclatura che nella parte a valle è stata sostituita da privati”. Pertanto, un gruppo di residenti, dopo diversi tentativi, “infruttuosi presso il Comune ed aver presentato una formale diffida con l’avvocato CarloTack, hanno deciso di ricorrere al TAR Sardegna affinché, l’attuale amministrazione ponga fine e adempia alla presa in carico del comprensorio” spiega Paolo Porcina, residente al Villaggio delle Mimose.