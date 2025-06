Anche oggi in Sardegna si segnalano tanti, troppi incendi, ben 15, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Un primo Incendio è divampato in agro del Comune di Pattada località S’Adrimissa, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Pattada, di Ozieri , coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del corpo forestale di Farcana e di Anela, 2 pattuglie di Barracelli di Pattada, una squadra di Forestas di Pattada e una squadra dei Vigili del fuoco di Ozieri.

Le fiamme hanno percorso una superficie di diversi ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle ore 15:50.



Un altro rogo in agro di Is Mendulas, a Tortolì , il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di Tortoli e dal Gauf Lanusei. Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di due elicotteri regionali provenienti da Villasalto e San Cosimo.

Hanno preso parte allo spegnimento i volontari di Barisardo. Hanno partecipato inoltre , 3 squadre di Forestas provenienti da Baunei, da Tortoli, e da Cardedu

Un terzo incendio è scoppiato in agro di Masoni Aregu a Jerzu, il cui spegnimento è stato coordinato dalla stazione di Jerzu , dal Gauf Lanusei e da tre squadre di EFS di Jerzu, Ulassai e Tertenia. Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di due elicotteri regionali provenienti da Villasalto Pula e l’intervento di un Canadair proveniente da Olbia

Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso.