Lite con un coltello tra due giovanissimi al Dettori: la Polizia apre un’inchiesta a Cagliari

La Polizia ha aperto un’inchiesta sul diverbio scoppiato ieri tra due giovanissimi davanti al liceo Dettori di Cagliari. Un litigio nel quale sarebbe venuto fuori anche un coltello, prima che i due venissero allontanati e separati. Si tratta di due ragazzi, uno di 16 anni e uno di 17 anni: un confronto molto acceso anche sulla politica che è poi degenerato in una pericolosa rissa. Uno dei due avrebbe gettato un coltello in strada, dopo che il padre di un altro studente era riuscito ad evitare il peggio e a fare allontanare i due litiganti. Saranno decisive le indagini della Polizia per stabilire nei dettagli cosa sia accaduto, in pieno giorno, davanti al liceo classico sabato mattina.