Capoterra, sos per ritrovare Giulio: scomparso un ragazzo a Torre degli Ulivi. Sos della famiglia per la sparizione di Giulio Tronci, la sorella lancia un appello: “Vi chiedo una mano per trovare mio fratello Giulio Tronci. È sparito questa notte intorno le 5, l’ultimo avvistamento risale a questa mattina intorno alle 9, ma si é dato alla fuga nei pressi di Torre Degli Ulivi, settore A.

Indossa una giubbotto con cappuccio blu scuro, pantaloni scuri, scarpe nere e un ombrello blu.

Vi chiedo di avvisarmi se lo vedete e di condividere questo post.Vi ringrazio di cuore per il supporto”, le parole della sorella.