Lirico di Cagliari, Ministero e Regione contro Truzzu: “Chiarezza sui conti”

Concerti con orchestra e coro del Teatro e 3 opere. Nel Consiglio di Indirizzo del 26 marzo 2021 il Sovrintendente ha presentato l’attività artistica per i mesi aprile/agosto 2021. Ma non è stata una passeggiata. Nella votazione finale il consiglio si è spaccato: 3 voti a favore (quello del presidente Truzzu e dei consiglieri rappresentanti del Comune Sabiu e Coghe) 2 contrari (Calledda per il Mibact e Farris per la Regione). Il no motivato dalla “mancata programmazione finanziaria”.

“Spetta al Sovrintendente insieme al Direttore Artistico (se presente), la costruzione del processo di pianificazione artistica che poi porterà alla definizione della stagione artistica in un’ottica di programmazione annuale all’interno del bilancio Preventivo”, dichiara Calledda.

“In situazioni particolari, come in questo periodo di pandemia, si può intervenire e riprogrammare l’attività nel medio periodo così come si è fatto nel 2020 e adesso nel 2021 nel rispetto degli obiettivi già prefissati dagli indirizzi del Consiglio e che approva la relazione artistica e le possibili modifiche con particolare attenzione ai vincoli di bilancio.

Quindi i programmi di Attività Artistica devono essere accompagnati da proiezioni finanziarie che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti”, aggiunge Calledda, “e con i bilanci preventivi dell’esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende la programmazione artistica”. Ma nel Consiglio di Indirizzo del 26 marzo “il Maestro Colabianchi non ha accompagnato la relazione artistica con gli impegni di spesa così come previsti dalla normativa e noi consiglieri siamo stati chiamati a votare un importantissimo documento privo della adeguata programmazione finanziaria. Prendere o lasciare”.