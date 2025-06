Come prevedibile, Teheran ha risposto all’attacco statunitense. Sirene sono risuonate negli avamposti americani in tutta l’area: Iraq, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman. A Doha i razzi sarebbero stati intercettati con successo. Colpita una base che sarebbe però già stata evacuata in precedenza. Per ora è stato comunicato che “non ci sono vittime”.

“Le difese aeree del Qatar hanno sventato l’attacco e intercettato con successo i missili iraniani”. Lo riferisce su X il portavoce del ministero degli Esteri qatariota, Majed Al Ansari, aggiungendo “la ferma condanna dello Stato del Qatar per l’attacco alla base aerea di Al Udeid da parte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane”. La base, aggiunge il portavoce, “era stata evacuata in precedenza in conformità con le misure di sicurezza e precauzionali approvate”. Dunque “non ci sono né morti né feriti”.

Foto del nostro partner QN