Periodo fortunato per Cagliari e Monserrato. Ghiotta vincita a Monserrato dove un 8 ‘Doppio Oro’ ha regalato 30mila euro a un giocatore della ricevitoria di via Giulio Cesare. A Cagliari invece un 6 ‘Doppio Oro’ ha donato ben 6mila euro in via Roma. Lo riporta Agipronews.

Solo nei primi sei mesi del 2025 sono 1,9 miliardi di euro i premi vinti con il Lotto.