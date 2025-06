Torna anche quest’anno la rassegna estiva “Si muove la città”, promossa dal Comune di Cagliari, con un cartellone ricco di eventi che animeranno 14 piazze cittadine. A presentarla è l’assessore alla Cultura e Spettacolo Maria Francesca Chiappe, che in un’intervista rilasciata a Casteddu Online ha illustrato i dettagli dell’iniziativa. “Sono 18 appuntamenti, 12 di spettacolo e sei film all’aperto in 14 piazze”, ha spiegato Chiappe. L’avvio è previsto per giovedì 26 giugno con un evento d’eccezione: Massimiliano Medda, direttore artistico della rassegna, intervisterà Jacopo Cullin nel suggestivo scenario del Giardino sotto le Mura. “Tutti i giovedì ci saranno appuntamenti nelle varie piazze e si finirà il 4 settembre”, ha aggiunto l’assessore. Non solo teatro e performance dal vivo: spazio anche al cinema. “Nei cinque mercoledì di luglio ci sarà il cinema all’aperto in piazza del Carmine, piazza San Cosimo, a Buoncammino, così come in piazza Giovanni XXIII e all’ex Vetreria di Pirri”. Una rassegna che guarda anche all’attualità e ai temi internazionali. “In agosto ci sarà una serata di cinema che i registi sardi hanno voluto dedicare a Gaza”, ha annunciato Chiappe, sottolineando l’aspetto sociale e culturale dell’iniziativa.“Si muove la città” si conferma così una manifestazione capace di coniugare spettacolo, riflessione e valorizzazione degli spazi urbani, offrendo a cagliaritani e visitatori un’estate ricca di appuntamenti gratuiti e all’aperto.