Lieto fine, la ragazzina di Monserrato scomparsa è stata ritrovata a Cagliari

Lieto fine. La quindicenne di Monserrato scomparsa dalle 14 di ieri è stata ritrovata a Cagliari. La giovane, in buone condizioni di salute, è stata individuata dai carabinieri sul bus Ctm della linea numero 1 in via Mameli. E’ stata raggiunga dai genitori che ora ringraziano quanti hanno collaborato per le ricerche: “Martina l’abbiamo ritrovata ora. Grazie mille a tutti”.