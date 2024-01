I genitori del Liceo Euclide al sindaco di Cagliari: “Più sicurezza in via Peretti, i nostri figli sono a rischio tutti i giorni”

I genitori degli studenti del Liceo classico-scientifico Euclide di Cagliari chiedono al Comune interventi immediati e urgenti per garantire più sicurezza in via Peretti dopo l’investimento e l’uccisione del povero Xuanming Guan, investito e ucciso a 15 anni lunedì mattina sulle strisce pedonali mentre andava a scuola. Una richiesta che non può rimanere inascoltata: sono centinaia i ragazzi che ogni giorno attraversano quella strada, e che ogni giorno sono a rischio perché la visibilità è limitata dalle siepi non potate, l’attraversamento non sicuro perché gli automobilisti arrivano a incredibile velocità approfittando del lungo rettilineo, senza trovare dissuasori che li costringano a rallentare o segnali acustici che richiamino in qualche modo la loro attenzione.

“Con profondo cordoglio e preoccupazione, ci rivolgiamo a voi in seguito all’incidente avvenuto in via Peretti che ha portato alla tragica morte di uno studente, investito mentre attraversava le strisce pedonali. Il dolore di questa perdita è condiviso da tutta la comunità scolastica del Liceo Euclide di Cagliari, e ci sentiamo chiamati a sollecitare un intervento urgente per migliorare la sicurezza stradale in quest’area cruciale e ampiamente trafficata”, scrivono i rappresentanti dei genitori in una lettera indirizzata al sindaco Paolo Truzzu e agli assessori alla Mobilità Mereu e al Verde Pubblico Angius.

“Desideriamo sottolineare che la presente lettera è promossa dai genitori in qualità di rappresentanti di classe del Liceo Euclide, che si uniscono nel chiedere un’attenzione particolare alla revisione e al potenziamento delle misure di sicurezza stradale nelle vicinanze della propria scuola e più precisamente nei passaggi pedonali di via Peretti, in prossimità delle fermate degli autobus e in quelli sotto il cavalcavia della rotonda Peretti/Stamira. L’incidente di lunedì – sottolineano i genitori – evidenzia la necessità di adottare misure concrete per garantire la massima sicurezza agli studenti e a tutti i pedoni che utilizzano gli attraversamenti pedonali. In tale contesto, chiediamo con urgenza l’installazione di semafori appositi o di sistemi deterrenti volti a limitare la velocità dei veicoli in prossimità di tali aree critiche (dissuasori a effetto ottico, acustico o vibratorio). Si segnala il fatto che in via Peretti, nel tratto di competenza del Comune di Selargius, esistono già i passaggi pedonali rialzati, mentre, nel lungo rettilineo di competenza del Comune di Cagliari, mancano queste o altre misure che garantiscano la protezione del pedone in fase di attraversamento della strada”.

“Le strisce pedonali dovrebbero rappresentare luoghi sicuri e protetti, eppure l’evento recente dimostra che sono richiesti interventi immediati per prevenire incidenti futuri e proteggere la vita dei nostri studenti”, proseguono i genitori. “L’adozione di misure regolamentari più stringenti, attraverso l’installazione di semafori pedonali o di altri dispositivi dissuasivi, anche luminosi, per i conducenti, può svolgere un ruolo cruciale nella prevenzione di tragedie simili. Oggigiorno esistono dispositivi luminosi, lampeggianti, bifacciali, che rendono gli attraversamenti ben segnalati. Nel luogo specifico, ed allo stato attuale, notiamo inoltre che le siepi non potate recentemente precludono la visuale diurna e notturna all’altezza degli attraversamenti. Confidiamo nella vostra sensibilità e nella vostra prontezza nel considerare le nostre richieste”.

“La sicurezza dei nostri giovani cittadini deve rimanere una priorità fondamentale, e il coinvolgimento dei rappresentanti di classe testimonia l’urgenza e l’importanza di questa richiesta”, concludono i genitori dei ragazzi del Liceo Euclide. “Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione dedicata a questa questione, auspicando che il vostro intervento possa contribuire a evitare futuri incidenti e garantire un ambiente sicuro per tutti i residenti, gli studenti e i semplici fruitori delle attività commerciali presenti”.