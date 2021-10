L’ex commissario Arcuri indagato per le mascherine: abuso d’ufficio e peculato

E’ indagato per abuso d’ufficio e peculato ed è stato interrogato in Procura a Roma l’ex commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, nell’ambito dell’inchiesta sull’approvvigionamento delle mascherine in piena pandemia Covid. L’ex commissario straordinario è indagato anche per corruzione, ma per questa ipotesi di reato la procura ha chiesto l’archiviazione. “E’ stato così possibile un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l’autorità giudiziaria, rispetto alla quale sin dall’origine dell’indagine il dott. Arcuri ha sempre avuto un atteggiamento collaborativo, al fine di far definitivamente luce su quanto accaduto”, si è limitato a dire l’ufficio stampa dell’ex commissario per l’emergenza Covid. Arcuri fu sollevato dall’incarico che gli era stato conferito dall’allora premier Giuseppe Conte dall’attuale capo del governo Mario Draghi, che gli preferì il generale Francesco Figliuolo.

