Dopo il rogo devastante di ieri a Carbonia, Maria scrive un lungo post Facebook, diventato virale, rivolto a chi mette in pericolo la vita di tutti.

“Cara persona che oggi hai scatenato il panico a Carbonia,

Ti scrivo questa lettera con tanta tristezza.

Sono sicura che hai seguito tutte le operazioni di spegnimento e hai sicuramente sorriso nel vedere il terrore negli occhi dei tuoi concittadini…

Sono la moglie di un vigile del fuoco, e ogni giorno vivo con la paura e l’angoscia di sapere che mio marito, insieme ai suoi colleghi, e a tutti i volontari che si prodigano per il bene comune, rischia la vita per spegnere incendi che potrebbero essere evitati, se le tue mani e quelle dei tuoi simili restassero ferme.

Voglio che tu sappia che le tue azioni non sono solo un danno alla natura, agli animali e alle persone che vivono in quei luoghi, ma anche un dolore profondo per le famiglie di chi, come mio marito, si dedica con coraggio e sacrificio a proteggere tutti noi. La tua irresponsabilità ha conseguenze terribili.

Non capisco davvero come tu possa provare gioia nel vedere quello che rimane dopo un rogo, a me spezza il cuore.

Prova a riflettere sulle tue azioni e cerca di capire quanto dolore e sofferenza portano. Ti invito a usare il tuo tempo e le tue energie per qualcosa di positivo, per aiutare invece di distruggere…. potresti impegnare il tuo tempo nel sociale….ti assicuro che il nostro territorio offre molti spazi in cui impegnare il proprio tempo.

Non è strano che io scriva sui social una lettera per te, sono sicura che starai cercando tutti i post in cui si parla di quello che hai causato e sicuramente starai leggendo tutti i commenti a te riservati…io non ti auguro del male, ti farei ridere…ti auguro invece, di curarti per il tuo bene e per quello della comunità.

Non a caso anche il cielo piange per quanto accaduto ….

Con la speranza che tu possa capire l’importanza di rispettare la natura e le persone che si impegnano per proteggerla, ti saluto

Con tristezza, Maria”.