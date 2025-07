Spuntano le possibili soluzioni: “Semaforo a chiamata, ogni attraversamento pedonale è un suicidio. In pochi danno precedenza ai pedoni”. Da tempo il pericolo che si corre quando si attraversa una strada è al centro della cronaca: troppi incidenti, anche mortali, purtroppo, e le segnalazioni da parte dei cittadini non cessano al fine di richiamare l’attenzione delle istituzioni per studiare qualche stratagemma in più per ridurre la corsa degli automobilisti, spesso, distratti. Certo, basterebbe solo usare la prudenza quando si è al volante ma se ciò non accade la sicurezza di tutti è in pericolo.

Due settimane fa un giovane è stato investito in via Fiume mentire attraversava sulle strisce pedonali, “ha avuto i riflessi di saltare sopra la macchina altrimenti lo avrebbe travolto. Per fortuna se l’è cavata con lussazioni, trauma cranico, qualche angelo l’ha protetto” ha raccontato un parente del ragazzo.

Pochi giorni fa, invece, è stata una donna a rischiare la vita in viale Marconi: “Prima di attraversare ho aspettato che si fermassero le macchine.

Mentre ero a metà delle strisce una signora nell’altra corsia mi stava per travolgere.

La frenata è stata talmente brusca che le persone presenti si sono spaventate. Ho avuto fortuna, mancava un centimetro per prendermi in pieno”.