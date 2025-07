La UIL PA Polizia Penitenziaria della Sardegna denuncia l’ennesimo grave evento critico verificatosi presso la Casa Circondariale di Uta, dove un incendio è stato appiccato da un detenuto all’interno di una sezione detentiva.

L’incendio, innescato nella propria camera, ha coinvolto gli arredi e generato fumi tossici che hanno rapidamente reso l’aria irrespirabile.

L’intervento tempestivo e coraggioso del personale di Polizia Penitenziaria è stato determinante per domare le fiamme e, soprattutto, per mettere in salvo l’autore dell’incendio e gli altri detenuti presenti nella sezione. Sono stati minuti estremamente concitati, resi ancor più difficoltosi dai fumi che limitavano la visuale e dalle oggettive difficoltà strutturali dell’ambiente.

A seguito dell’intervento, sei Agenti sono stati trasportati in ospedale per intossicazione da fumi, e al momento non si hanno notizie certe sul loro stato di salute.