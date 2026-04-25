Leonardo Mocci, fissata la data del funerale: lunedì pomeriggio l’ultimo saluto nella Parrocchia di Santa Barbara. La comunità si stringerà alla famiglia per accompagnare nel suo ultimo viaggio il giovane di 23 anni morto tragicamente due giorni fa a Monserrato, ucciso da un colpo di pistola in piazza Settimio Severo.

La salma del giovane è stata restituita alla sua famiglia dopo l’autopsia effettuata ieri, la quale ha confermato che Mocci è morto a causa di un colpo sparato a distanza ravvicinata. Dalle prime ricostruzioni effettuate delle ultime ore di vita del giovane, Mocci aveva accompagnato un amico, residente nel Medio Campidano, a Monserrato, il quale doveva incontrare altre persone. Non è ancora chiaro cosa sia successo, l’esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze, ma l’amico è stato picchiato e lui ucciso.

Mocci era molto conosciuto in paese, “un bravo ragazzo dal cuore d’oro”, un grande sportivo e sempre pronto a tendere una mano d’aiuto al prossimo. Lavorava nell’impresa di famiglia come muratore. Villacidro è una comunità in lutto, profondamente addolorata per quanto accaduto e spera che il colpevole, che ha messo fine alla vita del ragazzo, venga presto consegnato alla giustizia.