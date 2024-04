Le viene servito liquido per lavastoviglie al posto del vino: donna di 51 anni ricoverata in gravi condizioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un momento di relax al bar si è trasformato, per una donna milanese di 51 anni, in un un momento da incubo. Come raccontato da Il Giorno, lo scorso weekend la signora era in un bar di Milano, zona Bande Nere, con il proprio compagno per sorseggiare un buon bicchiere di vino. Ma dopo poco ha iniziato a sentirsi male, con conati di vomito e dolore a dolore perché aveva ingerito del liquido per la lavastoviglie. La titolare del bar, una donna di 53 anni, è ora accusata di lesioni colpose gravissime. Fortunatamente , la cliente è ancora ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe capitato perché il liquido per la lavastoviglie era contenuto in una vecchia bottiglia di vino, ancora con l’etichetta originale, e questo avrebbe indotto all’errore la titolare del locale. Le verifiche sono state fatte grazie al compagno della 51enne, che ha consegnato la bottiglia utilizzata alle forze dell’ordine. Il locale è attualmente sotto sequestro.