Selargius, cercano di svaligiare gli uffici del cantiere della Pellegrini: 3 malviventi beffati dalle telecamere

Un tentativo di furto è stato sventato nel weekend a Selargius, ai bordi della Statale 554. Nel mirino dei ladri erano finiti il cantiere ma, soprattutto, gli uffici dell’impresa di costruzioni di Raffaello Pellegrini. I malviventi sono entrati in azione poco dopo la mezzanotte ma ogni loro passo è stato immortalato da alcune telecamere, posizionate in punti strategici dei terreni, che col sistema di ripresa notturno e l’allarme collegato alla Sicurtecnica si sono rivelate fondamentali per mandare all’aria il piano dei balordi. Erano in tre, uno ha fatto da palo. Al comando della sala operativa è arrivato l’allarme e da lì è partita una macchina del pronto intervento, con il proposito di acciuffare i delinquenti e evitare danni. Nello stesso momento la centrale ha avvisato i carabinieri e il responsabile del cantiere. Nell’attesa della pattuglia, la guardia giurata ha offerto un prezioso identikit dei ladri: tutti e tre a volto coperto e solo uno di loro entrato realmente in azione prima che le telecamere lanciassero l’allarme. Il balordo ha cercato di forzare la porta del container ma, non riuscendoci, è stato aiutato da uno dei due complici. Tutto inutile.

Il terzetto, alla fine, è dovuto fuggire a gambe levate tra i cespugli e i rovi delle campagne ai bordi della Statale. E il risultato, importante, c’è comunque: anche se sono ancora a piede libero, in attesa magari di qualche particolare filmato dalle telecamere che possa incastrarli, sono scappati a mani vuote e senza fare danni.