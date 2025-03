Un anno di vita eppure quei colori che da sempre rappresentano la Sardegna calcistica nel mondo, a ogni livello e categoria hanno dimostrato di essere, ancora una volta, vincenti, capaci di unire e far gridare dall’emozione per il grande successo conseguito.

“Poche parole, solo tanto, tanto, tanto orgoglio per chi ha onorato la maglia ogni partita. Siete state straordinarie, ragazze” si legge nella pagina ufficiale. Le reti, per la cronaca, sono state realizzate da Vecchione, Ribeirete, Queiroz (2): 4-2 il risultato finale. “Quello che sembrava un sogno quando questa avventura iniziava, oggi è diventata una splendida realtà. E non parliamo solo della salvezza, ma di un PalaConi tutto esaurito che si emoziona e lotta compatto nel segno del Cagliari”.