CAGLIARI – Ogni previsione negativa è stata smentita dai fatti. Le nuove rotatorie di via Roma, finite al centro del dibattito nelle scorse settimane, stanno dimostrando sul campo tutta la loro efficacia. Quello che doveva essere caos, paralisi e disagi, questo secondo le previsioni del Mobility Lab, si è trasformato, invece, in un esempio concreto di traffico ordinato e scorrevole.

Fin dalle prime ore della giornata, la situazione appare chiara: le auto non si fermano, non creano ingorghi, anzi scorrono senza intoppi. Le rotatorie funzionano esattamente come previsto, permettendo un flusso continuo che elimina le lunghe attese e riduce drasticamente le code.

Le immagini del video in esclusiva parlano da sole. Dall’alto, via Roma si mostra come un sistema fluido, quasi sincronizzato: i veicoli si inseriscono nelle rotatorie e ne escono senza blocchi, in un movimento costante e regolare. Anche nelle ore più sensibili, non si registrano le criticità annunciate. Al contrario, il traffico si distribuisce in modo equilibrato lungo tutta l’arteria.

Questo risultato non è casuale. Le rotatorie sono state progettate all’interno di un piano più ampio di riorganizzazione della mobilità cittadina, reso necessario anche dai cantieri per la metropolitana leggera. In un contesto complesso, serviva una soluzione capace di garantire continuità alla circolazione: la scelta delle rotatorie si è rivelata strategica.

Dal punto di vista tecnico, infatti, consentono una gestione più dinamica del traffico, riducono i punti di conflitto tra veicoli e migliorano la sicurezza. L’intervento è stato realizzato con il contributo della Facoltà di Ingegneria civile e con l’ausilio dell’ingegnere Mauro Coni, a conferma di uno studio approfondito e mirato.

Fondamentale anche il ruolo del Comune, che ha sostenuto con convinzione il progetto. La dirigente al traffico Luisa Cocco ha guidato questa trasformazione con una visione chiara, puntando su soluzioni moderne e funzionali. E i risultati, oggi, le danno ragione.

Nella seconda fase del dibattito emerge con evidenza un dato: molte delle critiche iniziali si basavano su timori che non hanno trovato riscontro nella realtà. Alcune ricostruzioni avevano descritto scenari ben più problematici, ma le immagini e l’esperienza quotidiana dei cittadini raccontano altro.

I cagliaritani, infatti, stanno vivendo una via Roma diversa: meno stress, meno attese, più ordine. Le rotatorie, nate anche per gestire al meglio i flussi durante i lavori e migliorare la circolazione nel lungo periodo, si stanno rivelando una scelta efficace e lungimirante.