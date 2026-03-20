Eroina e cocaina nascosta al mercato di San Benedetto: arrestato dalla Finanza il macellaio Pierluigi Masella.Clamorosa operazione della Guardia di Finanza, in trappola uno dei re del pollo al mercato di piazza Nazzari: alcune dosi erano nascoste nel box, nella sua abitazione trovata altra eroina e cocaina. L’uomo è finito ai domiciliari, l’arresto è stato poi convalidato. In casa sua è stato trovato anche un bilancino di previsione, in tutto sono spuntati 36 grammi di eroina e 16 di cocaina. L’operazione ha destato molta agitazione all’interno del mercato provvisorio di San Benedetto, il più frequentato a Cagliari. Masella, 65 anni, si trova adesso agli arresti domiciliari dopo il processo già svolto in direttissima. Sono entrati i cani anti droga, il loro fiuto è stato ancora una volta decisivo. Masella aveva avuto già precedenti per droga.