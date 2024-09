Le lacrime di Quartu e dei pazienti di Gian Gabriele Sorano, il medico stroncato da un malore a Colostrai

Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social per la morte dell’ematologo 68enne: per decenni si è preso cura di tantissimi malati all’Oncologico e al Santissima Trinità. Si è accasciato in spiaggia e non si è più ripreso, fissata la data del funerale.